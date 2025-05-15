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        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, meningokok menenjitin her yaş grubunu etkileyebilmesine rağmen özellikle 1 yaş altında ağır seyrederek ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:37
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        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, meningokok menenjitin her yaş grubunu etkileyebilmesine rağmen özellikle 1 yaş altında ağır seyrederek ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini söyledi.

        Doç. Dr. Aydın, AA muhabirine, meningokok enfeksiyonlarının meningokok bakterisinin neden olduğu, her yaş grubunu etkileyebilen ve bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıklar olduğunu belirtti.

        Bu hastalıklardan meningokok menenjitin en sık bilineni olduğunu ifade eden Aydın, "Hasta, ateş, baş ağrısı, kusma, ense sertliği gibi bulgularla başvurabiliyor ama meningokok bakterisi sadece menenjit yapmıyor. Odağı olmayan ateş, döküntülerle de hasta bize gelebiliyor ki o hasta grubunda hastalık biraz daha hızlı seyredebiliyor, gözden kaçabiliyor." diye konuştu.

        Aydın, meningokok enfeksiyonlarını önemsediklerini, ateş ve döküntü ile başvuran hastalarda mutlaka meningokok enfeksiyonlarını düşünerek takip ettiklerini vurguladı.

        İnfluenza sezonu sonrasında meningokok enfeksiyonlarının arttığını dile getiren Aydın, "Bu sene de influenza sezonu biraz yaza doğru kaydığı için meningokok enfeksiyonlarının da görülme mevsimi biraz kaydı. Her sene aslında bu mevsimlerde biraz daha erken olmak üzere meningokok enfeksiyonlarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Aydın, hastalık nedeniyle kayıpların yaşandığını belirterek, "Bu sene gördüğümüz bir salgın değil. Hafif bir vaka artışı var diyebiliriz ama salgından söz etmek mümkün değil." dedi.

        Hastalığın her yaş grubunu etkileyebileceğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

        "Her yaş grubunu etkileyebiliyor ama özellikle 1 yaş altında ağır seyredebiliyor. O yüzden bu yaş grubunda ciddi enfeksiyonlara neden olabildiği için bu yaş grubu bizim için hassas dönem oluyor. Ergenlik döneminde de bir piki var. Bu kapsamda ergenlik döneminde de vaka sayılarında artış görebiliyoruz."

        Aydın, hastalığa karşı aşının önemli olduğunu ifade ederek, "İki farklı aşısı var. Bazen iki aşı da reçetelediğimizde eczacılardan, aile sağlığı merkezlerinden 'bir tanesi yeter' gibi geri dönüşler alabiliyoruz. Hastalarımıza iki farklı aşısının olduğunu, ikisinin de korunmak için yapılması gerektiğini söylüyoruz. Meningokok aşıları şu anda ulusal aşı takvimimizdeki aşılar içinde değil ama özel aşı olarak aileler alıp bunları uygulayabiliyor." diye konuştu.

        Toplumun büyük kısmı aşılandığında vaka oranlarının azaldığını vurgulayan Aydın, "Bunu biz diğer aşılarımızda görüyoruz. Aşılanan çocuklar hem kendilerini hem toplumu koruyabiliyor. O yüzden gönül ister ki ulusal aşı takvimimize de meningokok aşıları girsin." dedi.

        - Nasıl bulaşıyor?

        Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, meningokok hastalıklarının bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Solunum yoluyla, yakın temasla, tükürükle, damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar. O yüzden yakın temasta kreşlerde, okullarda, aynı sırayı paylaşan, aynı yemekhanede masada yan yana, karşılıklı yemek yiyenlerde bulaş riski oluyor. Biz zaten bir meningokok enfeksiyonu tespit ettiğimizde onların temaslılarına profilaksi dediğimiz hastalığı önlemek adına antibiyotik tedavisi uyguluyoruz."

        Çocukların doğumdan itibaren aile sağlığı merkezlerince takip edildiklerini belirten Aydın, "Sağlıklı çocuklar 2-3 yaşına gelene kadar belli periyotlarda takip ediliyor ve bu dönemlerde hekimlerinin onlara aşı konusundaki önerilerini lütfen dikkate alsınlar. Ulusal aşı takvimdekileri hiç aksatmasınlar ve özel aşılar konusunda da bilgi edinmek adına takip oldukları hekimlerine mutlaka bunlar hakkında sorular sorsunlar ve maddi durumları da el veriyorsa özel aşıları da mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.

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