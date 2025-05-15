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        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor

        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon Emniyet Müdürlüğünce 10 ilçede uygulanan Aile Polisi Projesi kapsamında polisler, kapı kapı dolaşıp mahalleliyi başta dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlara karşı bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:55
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        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor
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        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon Emniyet Müdürlüğünce 10 ilçede uygulanan Aile Polisi Projesi kapsamında polisler, kapı kapı dolaşıp mahalleliyi başta dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlara karşı bilgilendiriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünce nüfusu düşük olan Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde şubat ayında "Aile Polisi Projesi" hayata geçirildi.

        Proje sayesinde aileler, sorumlu polisle birebir iletişim kurabiliyor. Her zaman vatandaşlara yanlarında olduklarını hissettiren polis, aynı zamanda mahallelerde işlenen suçların önüne geçerek olayların daha kısa sürede aydınlatılmasını sağlıyor.

        Proje kapsamında 10 ilçede görevlendirilen aile polisleri, mart ve nisan aylarında 49 bin 547 kişiyi ev ve iş yerinde ziyaret ederek başta dolandırıcılık olmak üzere yaşanabilecek her türlü suç ve olayda kendilerine müracaat etmeleri gerektiğini anlattı, çeşitli bilgiler içeren broşürler dağıttı.

        Çalışmalar kapsamında aile polislerine ulaştırılan 1518 ihbar değerlendirildi.

        - "Yararlı bir proje olduğunu düşünüyoruz"

        Aile Polisi Projesi'nin uygulandığı Çarşıbaşı ilçesi Emniyet Müdür Vekili Göksun Durmuş, AA muhabirine, son dönemde dolandırıcılık olaylarının artmasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde proje başlatıldığını söyledi.

        Proje kapsamında görevlendirilen polis memurlarının aileleri ziyaret ettiğini anlatan Durmuş, "Özellikle dolandırıcılık konusunda aileler bilgilendirildi. Bu ziyaretlerin geri dönüşü olarak ailelerle polis arasında bir güven ortamı oluşuyor." dedi.

        Durmuş, bilgilendirmeler sayesinde dolandırıcılık olaylarının azaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Olayların çözülmesi, faili meçhul olayların aydınlatılması olsun, bu tip geri dönüşler kazanıyoruz. Polislerimiz ailelerle birebir iletişime geçtiği için bir güven ortamı oluşuyor. Aileler karşılaştıkları sorunlarda polislere direkt ulaşıp sorunların çözülmesi noktasında iletişim kuruyorlar. Yararlı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Projeyi bu şekilde devam ettireceğiz."

        - Vatandaşlar uygulamadan memnun

        Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi'nde ikamet eden Göksal Akkan ise her sıkıntılarında yanlarında olan Türk Polis Teşkilatına teşekkür etti.

        Aile polisine her zaman ulaşabildiklerini ifade eden Akkan, "Çarşıbaşı'nda polis halkla iç içe. Çok yardımları oldular, en ufak sorunlarımızı kendilerine ilettik." diye konuştu.

        Aynı mahallede çay ocağı işleten Ahmet Çalış da bir süre önce kendisini telefonla arayan kişilerin "ellerinde uygunsuz videolar olduğunu" söyleyerek para istediklerini anlattı.

        Panikle önce bankaya gidip para göndermeyi düşündüğünü belirten Çalış, görüştüğü aile polisinin yönlendirmesiyle dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu kaydetti.

        Aile Polisi Projesi'nde görevlendirilen polis memuru Ümit Turgun, mahalle esnafından Ahmet Çalış'ın dolandırılmasını önlediklerini söyledi.

        Çalış'ı dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardıklarını belirten Turgun, "Görüştüğümüz esnaf Ahmet abimize dolandırılmak üzere olduğunu anlattık, para göndermekten vazgeçirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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