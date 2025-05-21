Çanakkale'den yola çıkan bisikletli, Trabzon'da Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a gelen bisikletli Murat Tecimen, şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.

Çanakkale'de yaşayan Tecimen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdı.

Gürcistan'ın Batum şehrindeki Türk okullarını da ziyaret ederek güzergahındaki 2 bin kilometrelik rotayı tamamlamayı hedefleyen Tecimen, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında, annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı diledi.

Tecimen, AA muhabirine, Atatürk ve şehitlere vefa için yolculuğa başladığını söyledi.

19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak, resmi törende Samsun Valisi Osman Tavlı'ya Çanakkale 57. Alay'dan getirdiği şehit toprağını ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan aldığı Türk bayrağını teslim ettiğini belirten Tecimen, şöyle devam etti: