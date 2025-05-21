Çanakkale'den yola çıkan bisikletli, Trabzon'da Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a gelen bisikletli Murat Tecimen, şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.
Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a gelen bisikletli Murat Tecimen, şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.
Çanakkale'de yaşayan Tecimen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdı.
Gürcistan'ın Batum şehrindeki Türk okullarını da ziyaret ederek güzergahındaki 2 bin kilometrelik rotayı tamamlamayı hedefleyen Tecimen, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında, annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı diledi.
Tecimen, AA muhabirine, Atatürk ve şehitlere vefa için yolculuğa başladığını söyledi.
19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak, resmi törende Samsun Valisi Osman Tavlı'ya Çanakkale 57. Alay'dan getirdiği şehit toprağını ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan aldığı Türk bayrağını teslim ettiğini belirten Tecimen, şöyle devam etti:
"Oradan Trabzon'a gelerek Eren Bülbül kardeşimizi Maçka ilçesindeki kabri başında ziyaret ettim. Annesinin ellerinden öperek hayır dualarını aldım. Buradan da Batum'da bulunan Türk okulunu ziyaret edip, Türk okulundaki öğrencilere milli mücadele ruhunu, atamız ve tüm şehitlerimiz için 2000 kilometre neden pedal çevirdiğimi anlatacağım. Benimki sadece fiziki yolculuk değil. Ben, il, tarih ve şehitlik için pedal çeviriyorum. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için. Çevirdiğim her pedal şanlı tarihimize bir not düşüyor."
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