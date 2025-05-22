Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Klasik Türk Mutfağı ve Trabzon Mutfak Kültürü" temasıyla hazırlanan etkinlikte, Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı, Trabzon kuymağı, Foşa fındığı, Külek peyniri, Yomra elması ve Sürmene pidesi gibi tescilli ürünler tanıtıldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe belediyelerinin katkılarıyla coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığını söyledi.

Karabina, yiyeceklerin yanı sıra yöresel el sanatlarını da tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Enstitü mutfağımızda hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri misafirlerimize sunduk." dedi.

Tonya tereyağından Hamsiköy sütlacına kadar birçok lezzeti Trabzonlularla buluşturduklarını ifade eden Karabina, 750 kişilik 60 yöresel yemek hazırladıklarını aktardı.

Enstitü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Usta Öğreticisi Ayla Nur Çakıroğlu "Unutulmaya Yüz Tutmuş Su Değirmenleri, Yomra İlçesi Örneği" adlı çalışmayı anlattı.