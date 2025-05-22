Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

        Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Klasik Türk Mutfağı ve Trabzon Mutfak Kültürü" temasıyla hazırlanan etkinlikte, Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı, Trabzon kuymağı, Foşa fındığı, Külek peyniri, Yomra elması ve Sürmene pidesi gibi tescilli ürünler tanıtıldı.

        Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe belediyelerinin katkılarıyla coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığını söyledi.

        Karabina, yiyeceklerin yanı sıra yöresel el sanatlarını da tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Enstitü mutfağımızda hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri misafirlerimize sunduk." dedi.

        Tonya tereyağından Hamsiköy sütlacına kadar birçok lezzeti Trabzonlularla buluşturduklarını ifade eden Karabina, 750 kişilik 60 yöresel yemek hazırladıklarını aktardı.

        Enstitü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Usta Öğreticisi Ayla Nur Çakıroğlu "Unutulmaya Yüz Tutmuş Su Değirmenleri, Yomra İlçesi Örneği" adlı çalışmayı anlattı.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in, Trabzon mutfağının kültürel gelişimi ve yerel ürünlerin mutfaktaki rolüne ilişkin sunumunun ardından, etkinliğe destek verenlere plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?

        Benzer Haberler

        Çocuklarda keneye karşı "vücut kontrolü" uyarısı
        Çocuklarda keneye karşı "vücut kontrolü" uyarısı
        Trabzon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Trabzon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Trabzon'da üniversite öğrencileri insansız kara aracı yarışması için hazırl...
        Trabzon'da üniversite öğrencileri insansız kara aracı yarışması için hazırl...
        Dağların eteğindeki "Hamsiköy" gastronomi, kültür ve sanatı buluşturacak
        Dağların eteğindeki "Hamsiköy" gastronomi, kültür ve sanatı buluşturacak
        Gündüz doktor, akşam burgerci
        Gündüz doktor, akşam burgerci
        Gün batımında Trabzon'dan kartpostallık manzaralar
        Gün batımında Trabzon'dan kartpostallık manzaralar