Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın, 97 yaşında hayatını kaybeden anneleri Hacı Sabire Aydın'ın cenazesi Trabzon'da toprağa verildi.

Hacı Sabire Aydın için Maçka ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Aydın'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, Aydın ile tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, "Söylediği her bir sözün, her birimizin hayatında büyük bir kıymet ifade ettiği, her birinin bize bir tavsiye olduğu, evlatlarıyla kendisi arasındaki sevgiyi her sözüyle her cümlesiyle ve hal diliyle ifade ettiği bir Müslüman hanımı bugün hep beraber uğurluyoruz." diye konuştu.