KTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği diş ve diş eti jelinin seri üretimine geçildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin geliştirdiği diş ve diş eti jeli için seri üretime geçildiği bildirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin geliştirdiği diş ve diş eti jeli için seri üretime geçildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında "TÜBİTAK 1512 BİGG Programı" desteğiyle kurulan şirkette, geliştirilen yerli ve bitkisel içerikli diş ve dişeti jeli için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Kozmetik Daire Başkanlığı'ndan onay alındığı vurgulandı.
Seri üretime geçilen ürünün mayıs ayı itibariyle eczanelerde satışa sunulduğu ifade edilen açıklamada, Ulusal Patent koruması da alındığı belirtildi.
Açıklamada, projede yer alan akademisyenlerin KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret ederek ürün hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Akademisyenlerin başarısının üniversite ve sanayi iş birliği açısından gurur verici olduğuna işaret eden Çuvalcı, üniversite olarak sağlık alanında öncü çalışmalara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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