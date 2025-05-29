Trabzon'da kültür sanat

Ressam Abit Güner'in vefatının birinci yılı dolayısıyla hazırlanan "Renklerin İzinde Bir Ömür" adlı resim sergisi, bugün Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde törenle açılacak.

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