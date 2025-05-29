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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:11
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yarın "Koleksiyoncu" adlı tiyatro oyunu, 31 Mayıs'ta ise "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Ressam Abit Güner'in vefatının birinci yılı dolayısıyla hazırlanan "Renklerin İzinde Bir Ömür" adlı resim sergisi, bugün Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde törenle açılacak.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Yadigar Sergisi" ise 2 Haziran Pazartesi sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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