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        Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:17
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        Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik ediyor.

        Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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