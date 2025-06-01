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        Trabzon ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt ve Artvin'de "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:28
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        Trabzon ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt ve Artvin'de "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından tüm illerde gerçekleştirilen tura katılmak için Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen bisikletliler, millet bahçesine kadar pedal çevirdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada, insanların korunaklı limanlara ihtiyacı bulunduğunu belirterek, bunlardan en önemlisinin de spor olduğunu ifade etti.

        Gençlerin her türlü sporu yapmasının önemli olduğuna değinen Kanca, "Biz de belediye olarak insanları doğru yola sürüklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay ile elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. 2011'den beri başlayan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel bisiklet turunun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise amaçlarının bütün gençlerin ve çocukların spor faaliyetlerine katılması olduğunu dile getirerek, "Spor çok önemli ve çok değerli. İnsanlar spor yaptığı zaman duygularını en iyi şekilde kontrol edebilme gücüne sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de katılımcılara teşekkür ederek, herkesi spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya davet etti.

        - Giresun

        Giresun'da Cumhuriyet parkında başlayan bisiklet turu, sahil güzergahının ardından Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

        Yeşilay Giresun Şube Başkanı Cengiz Cindemir, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Cindemir, bisiklet turunun geleneksel hale geldiğini hatırlatarak, "Bu yıl 12'ncisini organize ediyoruz. Bugün sağlığın keyfini hep birlikte sürüyoruz. Herkesi sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

        - Rize

        Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bisiklet turuna katılanlar, 7 kilometrelik güzergahın ardından Portakallık Mahallesi'nde bitiş çizgisine ulaştı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada, tek bağımlılığın bisiklet olmasını temenni ederek, "Bisiklet kalp ve damar sağlığımızı korur. Çok iyi bir egzersiz aracıdır. Kas sağlığımıza iyi gelir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Hepinizi bisikletli bir yaşama davet ediyorum." dedi.

        Tüm ülkede yapılan etkinliğin ana temasının bisiklet olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ise sportif faaliyetlerin toplumun her alanına yaymayı istediklerini söyledi.

        Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi de bağımlılıklardan uzak bir gelecek oluşturmayı istediklerine dikkati çekerek, "Bağımlılıklarla mücadelede her daim ayakta olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla geleneksel "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Türkiye'deki tüm illerde eş zamanlı düzenlenen turun Bayburt'taki ayağı Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda başladı.

        Katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için kent merkezinde pedal çevirdi.

        Etkinlik sonunda kura ile katılımcılara top ve bisiklet dağıtıldı.

        - Artvin

        Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençlik merkezinde bir araya gelen bisikletliler, şehir stadına kadar pedal çevirdi.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, sporun sağlıklı yaşamın en önemli parçası olduğunu kaydetti.

        Bisiklet turuna Arhavi ilçe Kaymakamı Burak Çimşir, kurum yöneticileri ile farklı yaş gruplarından çok sayıda kişi katıldı.

        Etkinlik sonunda katılımcılar, horon oynayarak eğlendi.

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