Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" İranlı müzisyenlerin konseriyle sürdü

        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" İran Halk Müziği konseriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" İranlı müzisyenlerin konseriyle sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" İran Halk Müziği konseriyle devam etti.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere İranlı sanatçılar Mohsen Alizadehganmoghadam, Behdad Ranjbar ve Mohsen Siahchashm enstrümanlar eşliğinde şarkı söyledi.

        Şair Ferhad İbrahimi'nin "Ayrılık" şarkısı izleyicilerin beğenisini topladı.

        Program sonunda sanatçılara teşekkür eden İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, İran ve Türkiye'deki enstrümanların birbirine çok benzediğini ve seslerinin de kalplere hitap ettiğini söyledi.

        Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da sanatçılara teşekkür ederek herkesi halka açık olan sanat günleri etkinliklerine davet etti.

        Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa protokol üyeleri, vatandaşlar ve Trabzon'da yaşayan İranlılar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak
        Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak
        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
        Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
        Trabzon'da onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına karekodlu bileklik uygulamas...
        Trabzon'da onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına karekodlu bileklik uygulamas...
        Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa'nın radarında
        Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avrupa'nın radarında
        Milli kaleci Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın radarında
        Milli kaleci Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın radarında
        Trabzon'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" düzenlenecek
        Trabzon'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" düzenlenecek