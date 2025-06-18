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        Trabzon'da "2. Spor Teknolojileri Sempozyumu" düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince "2. Spor Teknolojileri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:04
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        Trabzon'da "2. Spor Teknolojileri Sempozyumu" düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince "2. Spor Teknolojileri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Futbol Sahası'nda düzenlenen sempozyumda, KTÜ'nün spor ve teknolojideki öncü rolünü daha da pekiştirdiğini söyledi.

        Temiz, üniversite olarak sürekli kendilerini yenileyip teknolojiye ayak uydurmak için çalıştıklarını belirterek, "KTÜ, dijital dönüşüm ve yapay zeka gelişimini yakından izleyen değil, bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefleyen kurumdur. Araştırma merkezlerimiz, disiplinler arası proje ekiplerimiz ve girişimcilik ekosistemimizle, teknolojik değişimin sunduğu fırsatları spor, sağlık ve mühendislik alanlarına entegre etmek için kararlılıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

        KTÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Aynacı da sporcu sağlığı ve sakatlıklar konularında sunum yaptı.

        Özellikle sporcuların bazı operasyonları fazla önemsemediğine dikkati çeken Aynacı, "Biz şu an en çok hasta uyumuyla ilgili problemler yaşıyoruz. Maalesef sporcularda genel olarak uyumla ilgili problemler var. " dedi.

        Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan da yapay zeka destekli yorgunluk ve sakatlık analizi üzerine sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trendyol Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol'a, "yılın hakemi" yazılı plaket verdi.

        Program, katılımcıların yapay zeka uygulamalarını denemesiyle sona erdi.

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