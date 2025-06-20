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        Of'ta öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Trabzon'un Of ilçesinde 6 bin 902 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:25
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        Of'ta öğrenciler karne sevinci yaşadı
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        Trabzon'un Of ilçesinde 6 bin 902 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen törene, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Kaymakam Baş, yıl boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Baş ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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