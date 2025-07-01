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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:24
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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Soğuksu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Ali Köse, dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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