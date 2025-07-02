Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.
Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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