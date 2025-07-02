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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:38
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.

        Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

        Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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