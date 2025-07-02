Trabzon'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Grup adına konuşan Miraç Arslantürk, kalplerinde duydukları sızıyı Gazze sokaklarına götüremediklerini belirterek, "Ne yaparsak yapalım Gazze'yi konuşmayı bırakmayalım. Gazze konuşulmazsa, unutulursa, susulursa, korkularımıza teslim olur kalplerimiz. Gazze kurtulduğunda bizlerin de ayakta kalmaya ihtiyacı olacak." dedi.

Arslantürk, "Gazze'de kardeşlerimiz katliamla yüz yüze direnirken, Kudüs işgal altındayken susmayacağız." diyerek, "Kudüs, Peygamber Efendimiz'in mirasıdır, Gazze ise bu mirası canı pahasına savunan yiğitlerin toprağıdır. Gazze'yi savunmak, ümmetin izzetini savunmaktır. Kudüs'e sahip çıkmak miracın izini sürmektir. Bugün Gazze'ye yağan her bomba, ümmetin onuruna düşmektedir." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye de tepki gösteren Arslantürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tam da bu süreçte Türkiye'de bir dergi müsveddesi Peygamber Efendimizi karikatürize ederek, rezil ve alçak bir paylaşıma imza attı. Buradan ilan ediyoruz. Peygamberimize canımız feda. Hiçbir zalim düzen onu kirli işlerine paravan yapamaz. Gazze direnişi nasıl ki ümmetin onurunu koruyorsa, peygamberimizin izzetini korumak da aynı davanın parçasıdır. Bu ümmet ne Gazze'den, ne Kudüs'ten, ne de peygamberinin izzetinden asla vazgeçmeyecektir."