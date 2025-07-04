Anne-kız bir tablet bir mikrofonla Karadeniz ağzını dijital illüstrasyona taşıdı

HATİCE DİLER - Trabzon'da yaşayan Zeynep Bölükbaşı Polat, seslendirmesini annesiyle yaptığı Karadeniz tiplemeli videolarını sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Spor Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Polat, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Akçaabat'a döndü.

Evli ve bir çocuk annesi Polat, Karadeniz ağzıyla harmanladığı yöresel içerikli videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Dijital illüstrasyon tekniğiyle hazırladığı içerikleri animasyonla hareketlendiren Polat, videolarına yaptığı seslendirmelerde annesinden de yardım aldı.

Sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini alan videolarda güldürmenin yanı sıra Karadeniz kültürünü de yaşatan Polat, AA muhabirine, hayatının en kötü döneminde mizah yapmaya başladığını söyledi.

Çevresinde esprili kişiliğiyle tanındığını ifade eden Polat, sosyal medyaya içerik üretmeye, ailesinin tavsiyesi üzerine başladığını dile getirdi.

Polat, aile arasında yaptığı taklitlerin beğenildiğini belirterek "Depremden sonra erkek kardeşim, 'Abla sen çok güzel şeyler yapıyorsun, bu sayfayı aç Trabzon'da güzel şeyler olacaktır. Birazcık kafan dağılır' dedi. Çok kötü günler geçirmiştik depremden sonra. 23 Mart 2023'te ben kardeşimin ısrarıyla ilk videoyu paylaştım. Paylaşır paylaşmaz çok güzel tepkiler aldık. Hayatımın en kötü dönemlerinde ve en kötü zamanlarında ben mizah yaptım." dedi.

Gülmeyi ve güldürmeyi seven bir aile ortamında büyüdüğünü ve ailesindeki kadınlardan etkilendiğini ifade eden Polat, "Annem çok komik bir kadın, mutlu bir kadındır. Biz bir araya geldiğimizde mutlaka bir hikaye anlatır güleriz. Bu sadece çekirdek ailede değil, büyük aile olduğumuz için amca çocuklarımız teyze çocuklarımız bir araya gelir mutlaka bir hikaye anlatır ve güleriz." diye konuştu.

Sporun ve sanatın hayatında her zaman yer aldığını kaydeden Polat, animasyon ve illüstratör çizerlerini yakından takip ettiğini aktardı.

Grafik tasarımı yapmak için herhangi bir eğitim almadığını ve kendi çabalarıyla programları öğrendiğini kaydeden Polat, bütün işini bir tablet ve mikrofonla hallettiğini vurguladı.

Polat, 12 yaşındaki oğlunun da dijital çizime ilgisinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"O da bu konuda çok yetenekli olduğu için o sırada ​​​​​​​illüstratörlerin nasıl çalıştığını gördüm, tablet ve kalemle çalışıyorlardı. Ben de tablet ve kalem aldım çizmeye başladım, baktım çiziyorum. Daha önce çizebilme yeteneğimi keşfetmemiştim. Meraklı olduğum için animasyonun nasıl yapıldığını kendi kendime öğrendim."