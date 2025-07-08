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        Trabzon Kültür Yolu Festivali, Nihat Hatipoğlu ile "Dosta Doğru" söyleşisiyle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" söyleşi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:46
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali, Nihat Hatipoğlu ile "Dosta Doğru" söyleşisiyle devam etti
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" söyleşi programına katıldı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, ilahiler ile başladı.

        Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ahir zamanın yaklaştığını belirterek, "Filistin ve Gazze'de insanlar ölüyor. Binlerce insan öldü Gazze'de." dedi.

        Katıldığı programlardaki anılarını anlatan Hatipoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

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