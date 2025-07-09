Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından çabukluk ve koşu çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Öte yandan futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.