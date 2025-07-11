Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 167 milyon doları aştı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatı 167 milyon 191 bin 155 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın ilk yarısında 28 ülkeye dış satım yapıldı.

Bu kapsamda bölgeden ocak-haziran döneminde 23 bin 350 ton su ürünü ihraç edilerek, 167 milyon 191 bin 155 dolar gelir sağlandı.

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

Karadeniz'den yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 60 milyon 220 bin 763, Yunanistan'a 18 milyon 884 bin 213, Belarus'a da 16 milyon 118 bin 724 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Tayvan, Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünü ihraç edildi.

- "İhracat hacmimizi daha da yukarı taşımaya odaklanacağız"