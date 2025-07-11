Trabzon'da koruma ve bakım altındaki kız çocukları çikolata yapımını öğreniyor

Trabzon'da koruma ve bakım altındaki 12 kız çocuğu, "Mesleğim ve Geleceğim Ellerimde Projesi" kapsamında butik çikolata hazırlama eğitimine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) "Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Teknik Destek Programı" çerçevesinde, proje hazırlandı.

Proje kapsamında 15-18 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik, Akçaabat Halk Eğitim Merkezinde butik çikolata eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, AA muhabirine, DOKA ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi yükleniciliğinde projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukların devletin koruma ve bakımı altında olduğunu belirten Mollaoğlu, "Bakanlığımız önceliği, koruma ve bakım altında olan çocuklarımızın gelişimi. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Valimiz Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım da projemize destek vermektedir." dedi.