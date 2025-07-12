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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:23
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.

        Bordo-mavili ekip, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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