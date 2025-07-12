Futbol: Hazırlık maçı
Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Trabzonspor golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Bordo-mavili ekip, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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