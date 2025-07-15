Trabzon ve Ordu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Trabzon ve Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Altınordu ilçesinde anma programları kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Aziziye Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

Şehitler için dua edilen programa, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.