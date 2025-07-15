Trabzon'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Öte yandan Vali Yıldırım ve beraberindekiler, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Yomra ilçesi Tepe Mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Yomra ilçesindeki Oymalı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen programda, Kaplan için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kanser tedavisi gören ve doktor kontrolü için gittiği Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan, Trabzon'da anıldı.

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