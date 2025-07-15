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        Trabzon'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kanser tedavisi gören ve doktor kontrolü için gittiği Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan, Trabzon'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:24
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        Trabzon'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kanser tedavisi gören ve doktor kontrolü için gittiği Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan, Trabzon'da anıldı.

        Yomra ilçesindeki Oymalı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen programda, Kaplan için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

        Vali Aziz Yıldırım ise şehit ailesine taziyede bulundu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

        Öte yandan Vali Yıldırım ve beraberindekiler, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Yomra ilçesi Tepe Mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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