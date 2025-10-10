Habertürk
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Giriş: 10.10.2025 - 20:22 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:26
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Akşam ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Ernest Muçi'nin baba olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Futbolcumuz Ernest Muçi ve eşi Klea Verri'nin İstanbul'da bir kız çocukları dünyaya geldi. Ernest Muçi, eşi Klea Verri ile birlikte kızlarına Mei ismini verdi. Muçi ailesini kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz."

        Trabzonspor Kulübünden mali tabloya ilişkin açıklama:
        Trabzonspor Kulübünden mali tabloya ilişkin açıklama:
        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
        "Trabzon Bilim Festivali" başladı
        "Trabzon Bilim Festivali" başladı
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...