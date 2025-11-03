Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:18
        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        İlçedeki yangın ihbarı üzerine bağlı bulundukları istasyondan itfaiye aracıyla hareket eden Mustafa E. ile Zeki Can A. yangına müdahalede bulunarak söndürme çalışmasına katıldı.

        İtfaiye aracı, yangının ardından Erenler Mahallesi'ndeki dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan itfaiye erleri yaralandı.

        Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

