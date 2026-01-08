Habertürk
        Trabzon'da "Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenme Projesi" başlatıldı

        Giriş: 08.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:14
        Trabzon'da, 65 yaş üstü bireyler için "Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenme Projesi" başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğünün eğitim faaliyetleri kapsamında hayata geçirildi.

        Botanik Park'ta hazırlanan alanda 65 yaş üstü bireylere yönelik salı ve perşembe günleri 10.30-13.30 saatleri arasında workshop atölyeleri, sportif faaliyetler, ahşap, resim ve örgü kursları düzenleniyor.

        Proje kapsamındaki faaliyetlere katılmak için "Alo 153" nolu hattan randevu oluşturulması gerekiyor.

        Açıklamada, şehri her alanda ileriye taşımaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda eğitim faaliyetleri büyük önem arz ediyor. Şehrimizi, kültür, sanat ve sosyal işlerde ileriye taşıyacak, her vatandaşımızı sosyal yaşama katacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sosyal yaşam içerisinde olması için gayret gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

