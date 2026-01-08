Habertürk
        Trabzon'da üreticilere 2025'te TKDK'den 4 milyon avronun üzerinde hibe desteği sağlandı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2025'te Trabzon'a 4 milyon 622 bin avro hibe desteği sağladıklarını belirtti.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2025'te Trabzon'a 4 milyon 622 bin avro hibe desteği sağladıklarını belirtti.

        Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, kırsal turizm ile yenilenebilir enerji yatırımları gibi sektörlerin de aralarında bulunduğu Trabzon'daki 296 işletmeye bugüne kadar 37 milyon 844 bin euro hibe verildiğini aktardı.

        Kırsal turizm desteklemelerinde Türkiye genelinde 140 proje ile il birincisi olduklarını belirten Aydoğdu, süreci devam eden 24 projenin tamamlanması halinde kentte 1 milyar 26 milyon liralık yatırımın gerçekleşmiş olacağının altını çizdi.

        TKDK destekleriyle tamamlanan işletmelerde bugüne kadar 2 bin 476 kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

        "Tüm yatırımlarımız tamamlandığında istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 550 kişi olacaktır. 2026 yılı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2026 yılı içerisinde tüm sektörlerden çağrı ilanına çıkarak girişimcilerimize tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu tür faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

