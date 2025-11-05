UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-HJK Helsinki maçının ardından

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, geçen sene final oynamalarına karşın bu aşamada elenmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Papara Park'ta yapılan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saka, karşılaşmanın başında kontrollü oyunla hücum aksiyonlarını sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Saka, maçın başlangıcında hızlı oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devre arasında çocuklarla konuştuk ama ikinci yarıya başladığımızda oyunu biraz hızlandıralım derken olan bir faulden sonraki sarı kart ve kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Planlarımız biraz değişmiş oldu. Ona rağmen oyunu riske ederek formasyon değişikliğiyle 3-5-1 şeklinde oynamaya çalıştık ama sonuç üretemedik. Duran toptan yediğimiz golle de hiç istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve kupadan elenmiş olduk."