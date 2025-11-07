Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:35
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

