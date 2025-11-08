Trabzon'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
M.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Hüsamoğlu Sokak'ta kontrolden çıkıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.