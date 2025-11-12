Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, 20 kahraman evladın şehadet haberinin kendilerini derin bir acıya boğduğunu belirtti.

Bu acı kayıplar karşısında yüreklerin yandığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Dualarımız şehitlerimizle birlikte göğe yükselmektedir. Şehitlerimizin her biri bu toprakların birliği, bağımsızlığı ve güvenliği için görev başındayken canlarını feda etmiş, aziz milletimizin gönlünde ebedi bir yer edinmiştir. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize sabır ve metanet diliyorum. Rabbim, şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını daima yaşatacağız."