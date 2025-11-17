Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 65 kişi hastaneye başvurdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.
İlçedeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.