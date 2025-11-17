Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 65 kişi hastaneye başvurdu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 01:50 Güncelleme: 17.11.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 65 kişi hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.

        İlçedeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Trabzon'da düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi: Yaklaşık 100 kişi hastaneye...
        Trabzon'da düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi: Yaklaşık 100 kişi hastaneye...
        Trabzon'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Trabzon'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Trabzonspor-Beşiktaş Gain: 84-98
        Trabzonspor-Beşiktaş Gain: 84-98
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Trabzonspor: 84 - Beşiktaş: 98
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Trabzonspor: 84 - Beşiktaş: 98
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti