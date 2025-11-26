Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan vefat eden öğrencinin okuluna ziyaret

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrencinin eğitim gördüğü okula ziyarette bulundu.

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrencinin eğitim gördüğü okula ziyarette bulundu.

        Kabahasanoğlu, beraberinde şube müdürü Canan Çolak Seymen ile önceki gün okulda rahatsızlandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ı ziyaret etti.

        Yazgan'ın arkadaşlarıyla bir araya gelen Kabahasanoğlu, öğrencilere başsağlığı dileyerek, "Baran yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir melek gibi yüzü vardı. Rabbim rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, okul yöneticileri ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

