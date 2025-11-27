Habertürk
        Doğu Karadeniz'den 10 ayda 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi

        Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde Rusya başta olmak üzere 29 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

        Giriş: 27.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:05
        Doğu Karadeniz'den 10 ayda 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi
        Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde Rusya başta olmak üzere 29 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, bölgeden 10 ayda 29 ülkeye 26 bin 768 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 177 milyon 97 bin 122 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, söz konusu dış satımda Rusya, Vietnam ve Japonya'nın ilk 3 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

        Kobya, Rusya'ya bu dönem 88 milyon 732 bin 369 dolarlık su ürünü ihraç edildiğini vurgulayarak, "Rusya'yı 24 milyon 841 bin 854 dolarla Vietnam, 22 milyon 472 bin 418 dolarla Japonya takip etti." dedi.

        Bölge ihracatının 129 milyon 774 bin 671 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kobya, "Kentten 25 ülkeye 19 bin 71 tonluk su ürünü dış satımı yapıldı. İlimizden yapılan su ürünleri ihracatında da Rusya başı çekti. Rusya'yı Vietnam ile Belarus takip etti." diye konuştu.

        Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kobya, söz konusu ihracatın yılı çok daha iyi seviyelerle tamamlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

