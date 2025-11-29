Trabzon'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde tartıştığı E.B'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
