        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde babaannesi ve kuzeniyle kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Elif Zümra Deniz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:02 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:02
        Trabzon'daki trafik kazasında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
        Trabzon'un Araklı ilçesinde babaannesi ve kuzeniyle kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Elif Zümra Deniz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçede 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Deniz, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Ö.F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Elif Zümra Deniz, kuzeni Hasan Ali Deniz ve babaanne Şişe Deniz'e çarpmıştı.

        Yaralılardan Hasan Ali Deniz taburcu edilmiş, Elif Zümra Deniz ve babaanne Şişe Deniz ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

