Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması yapıldı.
Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Stefan Savic antrenmana katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.