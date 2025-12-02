Habertürk
        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor etkinlikleri organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:25
        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor etkinlikleri organize edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Spor Salonu'ndaki programda, engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkanları kullandıklarını belirten Arıcıoğlu, "Tüm tesislerimizle, antrenörlerimizle, liderlerimizle sahadayız, onlara hizmet ediyoruz. Faaliyetlerimizle, özellikle engelsiz spor okulları, mutlu çarşamba etkinlikleri, ilçelerimizde yaptığımız birçok projeyle engelli bireylerimizin her zaman yanında oluyoruz. Onlarla beraber birçok faaliyetler yapıyoruz. Bu anlamda kendi personellerimizi, antrenörlerimizi eğitiyoruz ki engelli kardeşlerimize daha güzel çalışmalar yapsınlar." dedi.

        Engelli bireylerin, paralimpik oyunlarda ülkeyi başarıyla temsil ettiğini aktaran Arıcıoğlu, Paris'teki müsabakalarda 28 altın madalya kazandıklarını ifade etti.

        Engelli sporculara anı madalyası verilen programda, katılımcılar gençlik liderleri eşliğinde futbol, basketbol, masa tenisi ve voleybol oynadı.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

