        Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:54
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek
        TRABZONAA)- Trabzon Büyükşehir Belediyesince aralıkta kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yetişkin ve çocuk tiyatroları, konser, sergi ve söyleşi gibi etkinlikler Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçen ay gerçekleştirilen Kitap Günleri'nde yazarları, öğrencileri ve kitapseverleri bir araya getirerek şehrin kültürel yaşamına önemli bir katkı sunduklarını belirtti.

        Genç, şunları kaydetti:

        "Aralık ayına dopdolu bir kültür sanat programıyla giriyoruz. Tiyatro, konser, sergi ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin takvimimizle, kış aylarının sıcak bir buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Sanatın birleştirici gücünü tüm hemşehrilerimizle paylaşmak en büyük mutluluk. Kültür ve sanata destek veren tüm sanatçılarımıza ve ilgi gösteren siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, aralık ayındaki etkinliklerimize hepinizi davet ediyorum."

