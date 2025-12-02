Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği okulda Müdür Ahmet Kayıkçı ve öğretmenlerle görüştü.

Öğretmenlere çalışmalarında başarı dileyen Kabahasanoğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de bir araya geldi.

Hedefi olan kişinin mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Kabahasanoğlu, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. O nedenle sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için devletimiz tüm imkanlarını sunuyor." dedi.