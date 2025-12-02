Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:02
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

        Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği okulda Müdür Ahmet Kayıkçı ve öğretmenlerle görüştü.

        Öğretmenlere çalışmalarında başarı dileyen Kabahasanoğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de bir araya geldi.

        Hedefi olan kişinin mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Kabahasanoğlu, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. O nedenle sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için devletimiz tüm imkanlarını sunuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

