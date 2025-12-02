Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği okulda Müdür Ahmet Kayıkçı ve öğretmenlerle görüştü.
Öğretmenlere çalışmalarında başarı dileyen Kabahasanoğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de bir araya geldi.
Hedefi olan kişinin mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Kabahasanoğlu, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. O nedenle sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için devletimiz tüm imkanlarını sunuyor." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.