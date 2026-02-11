Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da göle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin göle devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da göle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin göle devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        A.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sera Gölü'ne devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ise otomobilde başka kimsenin olmadığını tespit etti.

        Otomobil, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı
        Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı
        Trabzon'da Harşit Zaferi anlatıldı
        Trabzon'da Harşit Zaferi anlatıldı
        Trabzon mutfağı 'Lezzet Trabzon' kitabıyla kayıt altına alındı
        Trabzon mutfağı 'Lezzet Trabzon' kitabıyla kayıt altına alındı
        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli
        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...