Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da, "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:51 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da, "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi.

        KTÜ'den yapılan açıklamada, konferansta konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, dünya medeniyet tarihinin yalnızca kronolojik olaylar dizisinden ibaret olmadığını, bilgi üretiminin hangi toplumsal, kurumsal ve düşünsel zeminlerde şekillendiğini inceleyen disiplinler arası bir alan olduğunu vurguladı.


        Tıp tarihinin bu sürecin hem teorik hem uygulamalı boyutunu temsil eden ve en süreklilik arz eden alanlardan biri olduğuna işaret eden Gündüz, İslam Tıp Tarihi'nin, Antik Çağ'dan devralınan bilgi mirasını yalnızca muhafaza etmediğini, onu sistematik biçimde yeniden yapılandırarak geliştirdiğini ve özellikle 8'nci ve 10'ncu yüzyıllar arasında Abbasi döneminde kurulan Beytülhikme'nin bu süreçte belirleyici rol oynadığını aktardı.


        İslam dünyasında ortaya çıkan bimaristanların, modern hastane modelinin erken ve gelişmiş örnekleri arasında yer aldığını belirten Gündüz, "Bu kurumların yalnızca hastaların tedavi edildiği yapılar olmadığını klinik uygulamaların sistemli biçimde yürütüldüğü, hekimlerin eğitim aldığı ve eczacılık disiplini ile tıbbi uzmanlaşmanın, kurumsal çerçevede geliştiği merkezler olduğunu ifade etti.


        Gündüz, İslam'daki tıp metinlerinin Endülüs ve Sicilya üzerinden Latinceye çevrilmesiyle birlikte Avrupa'da "Skolastik Tıp" anlayışının dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bu aktarımın rönesans ve bilimsel yöntemin gelişiminde dolaylı ancak belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.


        İslam Tıp Tarihi’nin bilginin korunması, geliştirilmesi ve yeniden dolaşıma sokulması aşamalarının tamamında, aktif biçimde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Gündüz, bu tarihsel sürecin medeniyetler arası sürekliliği anlamada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        KTÜ Farabi Hastanesinde kaligrafi sergisi açıldı
        KTÜ Farabi Hastanesinde kaligrafi sergisi açıldı
        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi
        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için...
        Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için...
        Trabzon'da 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Trabzon'da 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü