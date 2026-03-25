Trabzon'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Trabzon'da kalp krizi geçiren polis memuru Sedat Kaban, yaşamını yitirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki Kaban, sabah saatlerinde mesaiye geldikten bir süre sonra fenalaştı.



Kaban, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evli ve üç çocuk babası Sedat Kaban için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Kaban'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt'a gönderildi.



Törene, Kaban'ın ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ve mesai arkadaşları katıldı.

