        Trabzon'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Trabzon'da kalp krizi geçiren polis memuru Sedat Kaban, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki Kaban, sabah saatlerinde mesaiye geldikten bir süre sonra fenalaştı.

        Kaban, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve üç çocuk babası Sedat Kaban için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

        Kaban'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt'a gönderildi.

        Törene, Kaban'ın ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ve mesai arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

