GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fındık fabrikasındaki yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi.



Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.



Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.



Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.



İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

