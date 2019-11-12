Trabzon’da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 12.'si başladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanvekili Selahattin Çebi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, iş adamı Abdullah Özer, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla start aldı.

Turnuvanın açılış maçında santra vuruşu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar tarafından yapıldı.

TRABZON 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:57

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YATSI 18:36

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