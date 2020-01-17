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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya ...

İHA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek herkesin kendi işine ve önüne bakmasını istedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek herkesin kendi işine ve önüne bakmasını istedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 kazanılan Yukatel Denizlispor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Ağaoğlu, Bordomavili kulübün mali durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da göndermelerde bulundu. Ağaoğlu, transfer için 450 Bin Euro'luk bir limitlerinin bulunduğunu belirtti.
Denizlispor karşısında net bir skor ile ayrılarak avantaj elde ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Gol yemeden elde edilen iki farklı galibiyet eleme usulu olan maçlarda önemli bir sonuç. Kendi sahanızda gol yediğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama 20 net bir skor. Her açıdan önemliydi, hocamızın ilk maçıydı. Takımın hoca ile ilk maçıydı, hoca adına sevindim ve mutlu oldum. Camia adına sevindiriciydi. Beklenen futbolu ne derece oynadık orası tartışılır ama çok daha iyi olacağımızdan eminim. İlerleyen haftalarda çok daha farklı bir Trabzonspor seyredecek herkes. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor diyelim" dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Önümüzdeki ilk 9 hafta bizim için önemli. Zor maçlar oynayacağız. Güçlü rakiplerle ve zirve mücadelesi veren takımlarla oynuyoruz. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Takıma bir enerji yüklenir o açıdan neresinden bakarsak bakalım önemli bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde, takıma , oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar bu takımı laik olduğu yere taşıyabilecek güce sahip, aynı şekilde profesyonel futbolcu kadrosu bu lig zirve yarışının içersinde sonuna kadar tutup başarıya götürebilecek güce sahip" diye konuştu.

"2025 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor"
Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır ifade etmeye çalıştıkları konuların kulüplerin önüne geldiğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Son 2025 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse eskisi gibi transfer yapamıyor. Bu durum en fazla pazarlamacıları etkiledi. Bizim durumumuz farklı değil. Sokakta kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim limitimiz şuan itibarıyla 450 Bin Euro, elimizden biriki futbolcu çıkartırsak onlardan oluşan boşlukla beraber biraz daha yukarıya çıkar. O doğrultuda da limit neye müsada ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle ne bizim ne de diğer kulüplerin uçukkaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. 2 sene üst üste şampiyonlar liginden yer alması nedeniyle Galatasaray'ın limiti yüksek" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor kulübünün muhasebesini kimse merak etmesin"
Bir basın mensubunun Onazi'nin fesh bedelini Denizlispor ödeyecek sanarım. 400 Bin Euro'luk bir meblağ kalıyor? şeklinde soruya ise Ağaoğlu, "Ne güzel ya bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın ya o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Bende Trabzonspor'un muhasebesini tutayım. Ne güzel 400 ordan geldi 300 ordan gitti. Arada bir 700 Bin Euro'luk bir boşluk kalıyor transfer için onu nasıl yaparız acaba" demesi üzerine basın mensubu, "Başkanım o konuda herhangi bir istihbarat almadık" karşılığını vermesine ise Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu işler istihbarat ile olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübünün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerekte yok. Trabzonspor'un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağsola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın."

"Bizi biz yapan gerçek"
Soğuk havada 20 Bin taraftarın stadyuma gelmesinin camianın büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu belirten Ağaoğlu, "Şartlar ne olur ise olsun taraftarın takıma nasıl sahip çıktığını ve nasıl desteklediğinin en güzel göstergesi. Gerçekten gurur duyulacak bir tablo ve bizi biz yapan gerçek" ifadelerini kullandı.

TRABZON

17 Ocak 2020 Cuma

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