Ünlü `Sürmene pidesi´ coğrafi işaretle tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü `Sürmene pidesi´ coğrafi işaretle tescillendi

DHA

Ünlü `Sürmene pidesi´ coğrafi işaretle tescillendi


Tolga SAĞLAM-Salim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA)TRABZON´da salamura edilmiş yöresel peynirin kullanıldığı, hamuru elle daire şeklinde açılan, taş fırında pişirilip, tadıyla farklı bir lezzet sunan ve üretildiği ilçeden adını alarak ün kazanan 'Sürmene pidesi´, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.
Sürmene ilçesinde, hazırlanan özel hamuru elle daire şeklinde açılan, özellikle salamura edilmiş yöresel peynirlerin kullanıldığı ünlü `Sürmene pidesi´, taş fırınlarda pişirilip, içerisine `Trabzon tereyağı´ konularak müdavimlerine servis ediliyor. Hamurunun açılış ve pişiriliş şeklinin yanı sıra kullanılan malzemelerle farklı lezzet sunan ve uzun tarihe sahip olup ünü ülke genelinde yaygınlaşan Sürmene pidesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı. Sürmene Belediyesi, Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Birliği ile Sürmene Bıçakçılar Derneği´nin bir araya gelerek 10 Haziran 2019´da yaptığı başvuru neticesinde `Sürmene pidesi´ coğrafi işaretle tescillendi. İçeriğinde bulunan yoğun yağ tadı sebebiyle genellikle ekmekle servis edilen `Sürmene pidesi´, diğer pidelere göre farklılık gösteriyor.
İlçede pidenin yanı sıra, uzun tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak, dünyaca ün kazanan 'Sürmene bıçağı' da 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti.
DİĞER PİDELERDEN FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYOR
Pide ustası Yaşar Bayraktar, Sürmene pidesinin diğer bölgelerdeki pideden farklı özellikler taşıdığını ifade ederek, "Hamurunun yoğruluş şekli, içerisinde kullanılan peynir ve tereyağı ile hamurunun elle açılıp taş fırında odun ateşiyle pişmesiyle diğer bölgelerdeki pidelere göre farklı özellikler taşımakta ve yöremize ait farklı lezzet oluşturmaktadır. Diğer bölgelerde yapılan pidelere göre içerisi daha suludur ve pide ya da bir dilim ekmekle sunum yapılmaktadır. Coğrafi işaret alması ilimiz ve ilçemiz için çok güzel bir olay. İnşallah bu ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını umuyorum" dedi.
`COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZ İKİYE YÜKSELDİ´
Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, `Sürmene pidesiyle birlikte ilçenin coğrafi işaretli ürün sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, "Daha önce Sürmene bıçağının coğrafi işaretini almıştık. 2-3 yıllık bir uğraşın ardından Sürmene pidesinin de coğrafi işareti alındı. Esnaf odası ve tarım ilçe müdürümüz coğrafi işaret belgesini bize getirdi. Bununla birlikte bize kazançları olacaktır. Turizm açısından bu bölgeyi gezen insanların coğrafi işaretli ürünleri alması garanti gibi görülebiliyor. Ayrıca coğrafi işaretle birlikte ilçemizde daha çok sektör açılmasına, daha kaliteli ürünler sunmamıza vesile olacaktır" diye konuştu.
`PİDEMİZİN COĞRAFİ İŞARETİNİ ALDIK´
Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu da ilçenin kalkınması için yaptıkları müracaatın onaylandığı için mutlu olduklarını belirterek, "İlimizi, ilçemizi daha iyi bir şekilde görmek için, ilçemizi kalkındırmak adına markalaşmaya müracaat ettik ve pidemizin coğrafi işaretini aldık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Salim SARIKOÇ
2021-04-03 09:25:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan´da
YEREL HABERLER Trabzonspor´da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan´da
Rapor için gittiği hastanede kalbinde görülen ölümcül kistten ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Rapor için gittiği hastanede kalbinde görülen ölümcül ...
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor´da Afobe, Sivasspor maçında yok
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Afobe, Sivasspor maçında yok
Benik Afobe, Sivasspor maç kadrosundan çıkartıldı
YEREL HABERLER Benik Afobe, Sivasspor maç kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor, omuz sakatlığı yaşayan Benik Afobe’nin DG Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
YEREL HABERLER Trabzonspor, omuz sakatlığı yaşayan Benik Afobe’nin ...
Trabzonspor ile Mekap Deri ve Ayakkabı sponsorluk anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Mekap Deri ve Ayakkabı sponsorluk ...
Trabzonspor deplasmanda 12 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmanda 12 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor
Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi “Otizm farkındalık etkinliği” kapsamında Ayasofya mavi ışığa büründü
YEREL HABERLER Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile ...
Küle dönen evde 6 kişi son anda kurtuldu Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evde önceki gece çıkan yangında 6 kişi ölümden döndü Yangını söndürmek için seferber olanların görüntüleri cep telefonuna böyle yansıdı
YEREL HABERLER Küle dönen evde 6 kişi son anda kurtuldu Trabzon'un ...
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 eksikle ...
Abdullah Avcı, "Kazanma alışkanlığını ve duygusunu devam ettirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, "Kazanma alışkanlığını ve duygusunu ...
TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Manisa FK: 1
YEREL HABERLER TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Manisa FK: 1
Trabzon'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak “Alışverişini yerelden yap, bakkalına sahip çık” çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak “Alışverişini ...
Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya ...
Fındıkta, `kozalak akarı´ tehlikesi
YEREL HABERLER Fındıkta, `kozalak akarı´ tehlikesi