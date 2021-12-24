Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı olan Yeter Büyükdurmuş kazada eşi ile birlikte hayatını kaybetti

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün gizli buzlanmanın neden olduğu trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Araklı ilçesi Hürriyet mahallesine gelen Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı araç, buzlu yoldan kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Yakup Karaoğlu yaralanırken, araçta bulunan Eyüp Büyükdurmuş ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı olan eşi Yeter Büyükdurmuş hayatını kaybetti. Karaoğlu, kaza sonrasında Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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