Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Denizli'den 1959 yılında gelerek 15 yaşında iş hayatına başladığı Trabzon’daki ilk iş yerinde duygusal anlar yaşadı Ahmet Nazif Zorlu: "Ağzımdan konuşurken bizim oraların lafı olan 'Gari' çıkmış; Sonra benim ismimi Trabzonlular 'Gari' koydu" "Bu Gari çocukken geldiği Trabzon'dan sonra bugün Türkiye’de 85 bin kişiyi istihdam eden 3 milyar dolar ihracat yapan dev gibi bir şirkete dönüştü" "Zorlu Holding'in temelleri her ne kadar Denizli-Babadağ'da atılsa da Trabzon'un benim hayatımda çok anlamlı bir yeri vardır"

İHA

Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Denizli'den 1959 yılında gelerek 15 yaşında iş hayatına başladığı Trabzon’daki ilk iş yerinde duygusal anlar yaşadı Ahmet Nazif Zorlu: "Ağzımdan konuşurken bizim oraların lafı olan 'Gari' çıkmış; Sonra benim ismimi Trabzonlular 'Gari' koydu" "Bu Gari çocukken geldiği Trabzon'dan sonra bugün Türkiye’de 85 bin kişiyi istihdam eden 3 milyar dolar ihracat yapan dev gibi bir şirkete dönüştü" "Zorlu Holding'in temelleri her ne kadar Denizli-Babadağ'da atılsa da Trabzon'un benim hayatımda çok anlamlı bir yeri vardır"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1959 yılı 31 Aralık gecesi geldiği ve 15 yaşında iş hayatına atıldığı Trabzon'un kendisi ve Zorlu Holding açısından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kemeraltı Terziler Sokağı'nda amcası ile birlikte 62 yıl önce gelerek tuttukları ilk iş yerini bugün eşi Zülal Zorlu ile birlikte ziyaret eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, duygusal anlar yaşadı.
Çetin Öztürk isimli arkadaşı tarafından oluşturulan hatıra köşesinde eski fotoğraflarını inceleyen 76 yaşınki iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 15 yaşında ticaret için geldiği Trabzon'dan hayatı boyunca hiç kopamadığını belirterek Trabzon'un kendisi için önemini anlattı.
Zorlu, "Arkadaşım Çetin daha önce çekildiğimiz fotoğrafları gösterdi. Bu fotoğrafları gördüğümde gerçekten 62 sene önceye gittim. 31 Aralık 1959 yılbaşı gece 12’de geldik Trabzon’a. Sonra sabah iş yeri araştırdık, sonra burayı bulduk tuttuk amcamla beraber. Bu fotoğrafları da görünce bana böyle çok değer verdiği için Çetin’e çok teşekkür ediyorum. Burası benim için çok önemli. Zorlu Holding’in temellerini babamız Kemal Zorlu Babadağ’da attı ama biz de o günkü düşüncelerimize 14 yaşında iş hayatına başlamıştık. Zorlu Holding’in buraya gelipte yerinde pazarlama fikri 60 sene önce düşünülen bir olaydı. Benim buraya gelip iş hayatına atılmam bana burada değer vermeleri ve sonrasında bir çocukken Zorlu Holding’in temellerinin atılması Allah’ın bir lütfuydu. Burası benim için unutulmaz bir yerdir. Trabzon’a geldiğimde buraya mutlaka uğrarım. Burada benim çok anılarım var" dedi.

"Benim adımı 'Gari' koymuşlardı"
"Benim lakabım ‘Gari’ydi. Nasıl olduysa ağzımdan çıkmış, Kemal diye bir abi benim ismimi ‘Gari’ diye takmıştı" diyen Zorlu "Buranın ‘Da’sı var bizim oranın da ‘Gari’si var. 'Oldu da, Oldu gari' derken adım ‘Gari’ diye kaldı.
Bu Gari şimdi Türkiye’de 85 bin kişi istihdam eden ve bakın 60 sene sonra 3 milyar dolar ihracat yapan otomobilden Vestel gibi dev şirketlere sahip bir holding oldu. Vestel buranın hatırasına Trabzonspor’un da sponsorudur, Bu devam edecektir. Allah istedikten sonra kul da gayret ettikten sonra her şey mümkündür. Ben Trabzon’u çok seviyorum. Benim ikinci memleketimdir. Bütün Trabzonlular’a selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Ticareti burada öğrendim"
Ahmet Nazif Zorlu, gençliğinin Trabzon'da geçtiğini hatırlatarak "Benim gençliğim 10 sene 1525 yaşlarım arası burada geçti. Burası benim ikinci memleketimdir. Ticaretin her şeyini burada öğrendim. Trabzon ve Vakıfhan benim için çok önemlidir. Düşünün 1996 yılındaki Fenerbahçe ile Trabzonspor'un şampiyonluk maçında ben Kostarika'ya uçuyordum. Havada maç sonucunu takip ediyoruz. O maçla şampiyonluk kaçınca Kostarika'ya indik ben 3 gün uyuyamadım. Çünkü hayalimde Trabzonspor Avrupa'ya şampiyon olarak gidecek ve göğsünde Vestel reklamı olacaktı. Benim için çok büyük bir onur olacaktı, hayalimdi ama o gün olmadı. İnşallah bu yıl şampiyon olarak göğsünde bizim Vestel reklamımız ile Avrupa'ya gidecek. Şampiyonluğu çünkü hak etti. Taraftarlar takımlarını desteklesinler, moral bozmasınlar" ifadelerini kullandı.
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 2021 yılının tüm dünya için Covid salgını nedeniyle olumsuzluklarla geçtiğini ancak 2022 yılına umutla baktığını belirterek "Ülkemiz, dünya ve insanlık adına iyi bir sene diliyorum" temennisinde bulundu.

"Karayel hem yurt içi hem yurt dışında uçuyor, uçmaya da devam edecek"
Zorlu, savunma sanayiindeki insansız hava araçları ile ilgili yatırımlarının hatırlatılması üzerine ise "İlk İHA'yı VestelKarayel yaptı. Hem yurt içi hem yurt dışında uçuyor, uçmaya da devam ediyor. İhracatını da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu ...
Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu ...
Trabzon’da fuhuşla mücadele Trabzon’da son bir yılda düzenlenen 62 fuhuş operasyonunda 157 kadın hakkında işlem yapılırken, 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkılınca günübirlik kiralık ev ve apart daireler fuhuş yuvası haline geldi
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuşla mücadele Trabzon’da son bir yılda ...
Trabzonspor'da Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı
Trabzonspor'da Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı
Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği arama-kurtarma botu suya indirildi
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği arama-kurtarma ...
Başkan Ekim, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ekim, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları ...
Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu
Yaşasaydı 20 yaşında olacaktı
YEREL HABERLER Yaşasaydı 20 yaşında olacaktı
Yeni bir pitbull saldırı vakasını okul müdür yardımcısının dikkati önledi
YEREL HABERLER Yeni bir pitbull saldırı vakasını okul müdür ...
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi için bir ...
Trabzon'da sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon'da sahte alkol operasyonu
Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan ALS hastası İsmail Gökçek´e ziyaret
İrem´in organları 5 hastaya umut oldu (2)
YEREL HABERLER İrem´in organları 5 hastaya umut oldu (2)
Uzmanlardan Haşimoto hastalığı uyarısı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Changir Erem: “Hashimoto tiroiditinin toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 2 olup hastalık toplumun yüzde 5'ini yaşamlarının bir noktasında etkiler” “Yıllık yeni vaka görülme oranı binde 0.3-1.5 olup, kadınlarda erkeklere göre 15-20 kat daha sık olarak görülmektedir” “Haşimoto hastalığı genel olarak iyi seyirli bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Uzmanlardan Haşimoto hastalığı uyarısı Endokrinoloji ...
120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER 120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi
İrem´in organları 5 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER İrem´in organları 5 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışladılar
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını ...
Uzungöl yılbaşı tatilcilerini bekliyor
YEREL HABERLER Uzungöl yılbaşı tatilcilerini bekliyor
Trabzonspor 2021'deki liderliğini 2022'de şampiyonlukla taçlandırmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor 2021'deki liderliğini 2022'de ...
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi ...
Hamsi ihracatında artış 4 ayda 25 ülkeye 4,5 milyon doların üzerinde hamsi ihracatı gerçekleştirildi En çok hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti
YEREL HABERLER Hamsi ihracatında artış 4 ayda 25 ülkeye 4,5 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.