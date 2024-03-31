Trabzon Belediye başkan adayları kimlerdir? Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye başkanı kimdir? Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Trabzon Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Trabzon Belediyesini hangi parti kazandı ve Trabzon Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Trabzon yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:16 facebook

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