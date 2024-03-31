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        Haberler Gündem Trabzon Belediye başkan adayları kimlerdir? Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye başkanı kimdir?

        Trabzon Belediye başkan adayları kimlerdir? Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye başkanı kimdir?

        Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Trabzon Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Trabzon Belediyesini hangi parti kazandı ve Trabzon Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Trabzon yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:16
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        Trabzon Belediye başkan adayları kimlerdir? Trabzon Belediyesi hangi partide? Trabzon Belediye başkanı kimdir?
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        Trabzon BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Trabzon Belediye Başkanlığını 307167 alınan oy ve %64.61 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Zorluoğlu kazanmıştır.

        Trabzon Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 13

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        İYİ Parti 1

        Bağımsız 1

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Trabzon BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        AHMET METİN GENÇ - AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN SÜHA SARAL - CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMET ERKAN - İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FERHAT TÜYSÜZ - ZP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELÇUK KESKİN - DEVA Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UĞUR ERDEN - DSP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ SÖNMEZ - HAKPAR Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BEDRİYE ZIRIĞ - DEM Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUSUF AYDIN - MP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RECEP KADI - AB Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HACER EFE - HKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CELAL DİHKAN - VATAN Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BAYRAM İPEKÇİ - TKH Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı LOKMAN ÖZTÜRK - YENİDEN REFAH Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET BİRİNCİ - TKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RECEP YAKUPHAN - SP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU - TİP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RIDVAN YILDIRIM - HÜDAPAR Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER TURAN - BTP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM TOPUZ - BĞMSZ Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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